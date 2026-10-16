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Мінагрополітики: Україна могла би експортувати 60 млн тонн зернових і олійних культур

Але через війну можна буде використати близько половини свого експортного потенціалу.

Мінагрополітики: Україна могла би експортувати 60 млн тонн зернових і олійних культур
експорт зерна
Фото: EPA/UPG

Цього року в Україні очікується врожай зернових та олійних культур обсягом близько 80 млн тонн, з яких приблизно 60 млн тонн призначені для експорту.

Про це повідомив очільник Мінагрополітики Тарас Висоцький.

Водночас через обмеження доступу до чорноморських портів наша держава може використовувати лише близько половини свого експортного потенціалу в агросекторі. Додаткові логістичні витрати становлять близько 50 євро за тонну. В результаті Україна може не експортувати понад 30 млн тонн агропродукції в поточному маркетинговому сезоні.

У Мінагро наголосили, що Чорне море – ключовий маршрут світової торгівлі зерном. 

«Чорноморський регіон забезпечує близько 30% світового попиту на пшеницю. Через перебої з експортом зростають витрати на перевезення та ціни на продовольство. Зокрема, ціни на пшеницю на 27% перевищують рівень січня 2026 року», - наголосила пресслужба міністерства.

У вересні наша держава залучила понад $35 млн міжнародної допомоги на тимчасове зберігання зерна. Триває закупівля близько 17 тисяч спеціальних полімерних рукавів для зберігання врожаю.

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