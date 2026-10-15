Україна передала понад 770 зразків насіння до Всесвітнього сховища на Шпіцбергені

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

передача українського насіння до Всесвітнього сховища на Шпіцбергені

Україна відправила до Всесвітнього сховища насіння на норвезькому архіпелазі Свальбард 773 зразки 10 сільськогосподарських культур.

Про це повідомило Мінагрополітики.

Це вже друга передача української колекції до арктичного сховища та перша від початку повномасштабного вторгнення Росії.

До складу партії увійшло насіння тритикале, ячменю, гречки, проса, гороху, люпину, вики, гірчиці, люцерни і конюшини.

Загалом національна колекція України налічує понад 154,3 тисячі зразків. Разом із попередньою партією до сховища у Свальбарді передали вже близько 10% усього національного фонду.

Ініціативу реалізували за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) і Європейського Союзу у співпраці з Національною академією аграрних наук України, організаціями Crop Trust, NordGen та Міжнародним договором про генетичні ресурси рослин.