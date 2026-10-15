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Велика Британія надасть понад 20 млн євро на відновлення конфайнменту Чорнобильської АЕС

Це - частина міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у співпраці з урядом України та країнами-донорами G7.

Велика Британія надасть понад 20 млн євро на відновлення конфайнменту Чорнобильської АЕС
Новий безпечний конфайнмент ЧАЕС ДСП «Чорнобильська АЕС»
Фото: hromadske.ua

Велика Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 20 мільйонів євро) на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, який зазнав пошкоджень внаслідок російських атак.

Про це інформує Міненерго.

Допомога Сполученого Королівства стане частиною міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у співпраці з урядом України та країнами-донорами G7.

За словами першого віцепрем’єр-міністра України – міністра енергетики Дениса Шмигаля, це важливий внесок не лише у відновлення пошкодженої інфраструктури, а й у зміцнення ядерної безпеки та захист Європи від радіаційних загроз. 

«У нинішніх умовах міжнародна солідарність і спільна відповідальність за ядерну безпеку мають особливе значення», - сказав він. 

  • У серпні стало відомо, що уряд Німеччини виділить 50 мільйонів євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, який був пошкоджений внаслідок удару російського безпілотника у лютому 2025-го.
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