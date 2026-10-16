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Мінфін прозвітував про повне фінансування соцвиплат на 329,5 млрд грн

Найбільше грошей пішло на виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду.

Мінфін прозвітував про повне фінансування соцвиплат на 329,5 млрд грн
Фото: Макс Левин

Від січня і до вересня цього року Міністерство фінансів вчасно і повністю профінансувало соціальні видатки Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. Загалом на ці цілі спрямовано 329,5 млрд гривень.

Про це пише Урядовий портал.

Кошти спрямовано, зокрема, на такі напрями:

  • 196,9 млрд грн – фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
  • 68,6 млрд грн - соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
  • 26,9 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам;
  • 30,4 млрд грн – соціальний захист дітей та сім’ї;
  • 6,7 млрд грн – соціальний захист осіб з інвалідністю.

Минулого року на соціальні виплати та пенсійні зобов'язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд гривень.

  • У вересні Україна отримала $841 млн фінансування від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов’язаних із виплатою пенсій.
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