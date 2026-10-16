Найбільше грошей пішло на виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду.

Від січня і до вересня цього року Міністерство фінансів вчасно і повністю профінансувало соціальні видатки Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. Загалом на ці цілі спрямовано 329,5 млрд гривень.

Про це пише Урядовий портал.

Кошти спрямовано, зокрема, на такі напрями:

196,9 млрд грн – фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;

68,6 млрд грн - соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

26,9 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам;

30,4 млрд грн – соціальний захист дітей та сім’ї;

6,7 млрд грн – соціальний захист осіб з інвалідністю.

Минулого року на соціальні виплати та пенсійні зобов'язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд гривень.