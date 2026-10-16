Від січня і до вересня цього року Міністерство фінансів вчасно і повністю профінансувало соціальні видатки Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. Загалом на ці цілі спрямовано 329,5 млрд гривень.
Кошти спрямовано, зокрема, на такі напрями:
- 196,9 млрд грн – фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
- 68,6 млрд грн - соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
- 26,9 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам;
- 30,4 млрд грн – соціальний захист дітей та сім’ї;
- 6,7 млрд грн – соціальний захист осіб з інвалідністю.
Минулого року на соціальні виплати та пенсійні зобов'язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд гривень.
- У вересні Україна отримала $841 млн фінансування від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов’язаних із виплатою пенсій.