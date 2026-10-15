Завтра в частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключень електроенергії

В п'ятницю, 16 жовтня, в частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу
06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг)
Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінюватись внаслідок російських обстрілів.
В "Укренерго" закликали споживати електроенергію ощадливо, якщо світло з'являється за графіком.