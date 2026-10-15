Завтра в частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключень електроенергії

Ситуація в енергосистемі може змінюватись.

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В п'ятницю, 16 жовтня, в частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

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06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг)

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись внаслідок російських обстрілів.

В "Укренерго" закликали споживати електроенергію ощадливо, якщо світло з'являється за графіком.