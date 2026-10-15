​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
ГоловнаЕкономікаДержава

Корецький: Уряд виконав свою частину зобов'язань для отримання міжнародної фінансової допомоги

Тепер відповідні запити подадуть до Єврокомісії.

Корецький: Уряд виконав свою частину зобов'язань для отримання міжнародної фінансової допомоги
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Уряд України виконав свою частину зобов’язань, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги в 2026 році.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Усі постанови, розпорядження та регламентні документи ухвалили до 15 жовтня. 

Тепер відповідні запити подадуть до Єврокомісії, також обовʼязкові процедури узгодження з країнами-членами ЄС і лише потім надходження коштів. 

"Схожі процедури передбачені й з іншими партнерами поза межами ЄС. Прискорюємось на кожному з цих етапів", - зазначив Корецький.

Він додав, що цього тижня Парламент підтримав низку важливих законопроєктів у межах Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки. Це лише частина спільних зобов’язань перед партнерами. 

  • Корецький: Україні потрібно залучити понад $32 млрд зовнішнього фінансування на 2027 рік. Потреба України у зовнішньому бюджетному фінансуванні на наступний рік перевищує $52 млрд.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies