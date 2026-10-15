Тепер відповідні запити подадуть до Єврокомісії.

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Уряд України виконав свою частину зобов’язань, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги в 2026 році.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Усі постанови, розпорядження та регламентні документи ухвалили до 15 жовтня.

Тепер відповідні запити подадуть до Єврокомісії, також обовʼязкові процедури узгодження з країнами-членами ЄС і лише потім надходження коштів.

"Схожі процедури передбачені й з іншими партнерами поза межами ЄС. Прискорюємось на кожному з цих етапів", - зазначив Корецький.

Він додав, що цього тижня Парламент підтримав низку важливих законопроєктів у межах Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки. Це лише частина спільних зобов’язань перед партнерами.