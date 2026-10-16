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Президент Зеленський обговорив із прем’єром Фінляндії захист енергетики та будівництво укриттів

Нові рішення щодо допомоги Україні очікують уже цього місяця.

Президент Зеленський обговорив із прем’єром Фінляндії захист енергетики та будівництво укриттів
Володимир Зеленський і Петтері Орпо
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо захист української енергетичної інфраструктури від російських атак, посилення протиповітряної оборони та будівництво укриттів.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, у ніч проти 16 жовтня та протягом дня російські війська знову атакували українські енергетичні об’єкти. Після російського удару напередодні ввечері частина Волинської області та Києва досі залишається без електропостачання.

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Зеленський наголосив, що Україні постійно потрібні засоби для збиття ракет і дронів, щоб захищати життя людей та об’єкти критичної інфраструктури. За його словами, нові рішення на підтримку України очікують уже цього місяця.

Окремо сторони обговорили потребу в укриттях. Україна та Фінляндія заснували Коаліцію укриттів, роботу якої, за словами президента, потрібно прискорити.

"У кожному українському місті та громаді мають бути нормальні укриття", – зазначив Зеленський.

Президент подякував Фінляндії за підтримку України та готовність долучатися до посилення захисту населення.

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