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Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо захист української енергетичної інфраструктури від російських атак, посилення протиповітряної оборони та будівництво укриттів.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, у ніч проти 16 жовтня та протягом дня російські війська знову атакували українські енергетичні об’єкти. Після російського удару напередодні ввечері частина Волинської області та Києва досі залишається без електропостачання.

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Зеленський наголосив, що Україні постійно потрібні засоби для збиття ракет і дронів, щоб захищати життя людей та об’єкти критичної інфраструктури. За його словами, нові рішення на підтримку України очікують уже цього місяця.

Окремо сторони обговорили потребу в укриттях. Україна та Фінляндія заснували Коаліцію укриттів, роботу якої, за словами президента, потрібно прискорити.

"У кожному українському місті та громаді мають бути нормальні укриття", – зазначив Зеленський.

Президент подякував Фінляндії за підтримку України та готовність долучатися до посилення захисту населення.