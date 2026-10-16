Зеленський закликав Бельгію допомогти з постачанням F-16 та боєприпасами до них (доповнено)

Під час аудієнції в Короля Філіпа президент також подякував за підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Короля Бельгії Філіпа. Глава держави подякував за підтримку України та розповів про потребу в посиленні ППО.

Про це президент України повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Зеленський заявив, що Україна розраховує на підтримку Бельгії в посиленні ППО, зокрема щодо постачання літаків F-16 та боєприпасів до них.

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"І також, звісно, не менш важливо, щоб російські заморожені активи і надалі залишалися такими. Поки триває війна, Росія не повинна отримувати нічого, що може вкласти у нові вбивства та дестабілізацію у Європі", - додав президент.

Також Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Обговорили зокрема наслідки російських атак по житлових будинках, енергетиці та іншій критичній інфраструктурі України.

Президент заявив, що лише за цей вечір росіяни завдали ударів по енергетичних обʼєктах у двох регіонах.

"Без світла залишилося майже 15 тисяч людей на Волині. Є частково знеструмлені райони в Києві та області. В деяких громадах через загрозу повторних російських ударів ремонтні бригади навіть не можуть розпочати відновлення", - додав Зеленський.