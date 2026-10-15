В Луцькій громаді через ворожу атаку пошкоджені лінії електропередач

Є перебої з електро- та водопостачанням.

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Ввечері, 15 жовтня, росіяни атакували Волинську область трьома реактивними дронами. Пошкоджена енергетична інфраструктура.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

В області працювала ППО. Уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. Через це є перебої з електро- та водопостачанням.

"Аварійні бригади вже працюють. Також вживаємо заходів для відновлення подачі води", - зазначили в ОВА.

Атаки ворожих дронів на область не припиняються. Місцева влада закликала не ігнорувати сигнали тривоги та йти в укриття.