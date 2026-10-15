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Україна та Литва обговорили спільні оборонні пакети

Серед основних напрямів співпраці є виробництво перехоплювачів та інтегрованих систем виявлення.

Україна та Литва обговорили спільні оборонні пакети
Євгеній Хмара
Фото: Міноборони/Telegram

Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з Міністром оборони Литви Робертасом Каунасом. Обговорили розвиток довгострокової співпраці, зокрема у сфері безпілотних систем, радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та оборонного виробництва.

Про це повідомили в Міноборони України.

Під час зустрічі також обговорили наслідки російських ударів, ситуацію на фронті та потенційну мобілізацію в Росії.Окрему увагу приділили спільним крокам для посилення безпеки України та Литви.

Серед основних напрямів співпраці – передача українського досвіду у сфері протиповітряної оборони, розроблення та виробництво перехоплювачів та інтегрованих систем виявлення та спільне тестування нових оборонних рішень.

Йшлося також про спільну роботу у сфері оборонної промисловості, зокрема запуск виробництв для потреб Сил оборони України, обмін технологіями та створення спільних підприємств. В фокусі – безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби.

Також розглянули можливості залучення додаткового фінансування для розвитку оборонного виробництва, зокрема через механізм SAFE.

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