Україна та Литва обговорили спільні оборонні пакети

Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з Міністром оборони Литви Робертасом Каунасом. Обговорили розвиток довгострокової співпраці, зокрема у сфері безпілотних систем, радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та оборонного виробництва.
Про це повідомили в Міноборони України.
Під час зустрічі також обговорили наслідки російських ударів, ситуацію на фронті та потенційну мобілізацію в Росії.Окрему увагу приділили спільним крокам для посилення безпеки України та Литви.
Серед основних напрямів співпраці – передача українського досвіду у сфері протиповітряної оборони, розроблення та виробництво перехоплювачів та інтегрованих систем виявлення та спільне тестування нових оборонних рішень.
Йшлося також про спільну роботу у сфері оборонної промисловості, зокрема запуск виробництв для потреб Сил оборони України, обмін технологіями та створення спільних підприємств. В фокусі – безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби.
Також розглянули можливості залучення додаткового фінансування для розвитку оборонного виробництва, зокрема через механізм SAFE.
- Українська December1 і литовська Pekkla створять у Литві спільне виробництво РЕБ-систем «Дамба». Сторони планують почати виробництво у 2027 році, а готову продукцію постачатимуть для потреб Сил оборони України