На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
ГоловнаПолітика

НАБУ і САП завершили досудове розслідування справи Ольги Стефанішиної

Матеріали відкрили сторонам, після чого почнуться судові слухання. 

НАБУ і САП завершили досудове розслідування справи Ольги Стефанішиної
Ольга Стефанішина
Фото: скрин відео

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі за підозрою колишньої віцепрем'єрки – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної в незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн і недостовірному декларуванні. 

У пресслужбі НАБУ нагадали подробиці справи. Ексурядовицю підозрюють у недекларуванні двох квартир в ЖК «Файна Таун», зареєстрованих на її подругу. Вартість нерухомості складає 11 млн грн.

Також Стефанішина в різний час користувалася активами, оформленими на близьких:

  • квартирою в ЖК «Львівська площа», зареєстрованою на матір
  • автомобілем Mercedes-Benz GLC 220 d, зареєстрованим на підлеглого
Реклама

За даними слідства, Стефанішина вела перемовини щодо купівлі будинку під Києвом орієнтовною вартістю $550 000. За планом, 250 тис. дол. США мали бути сплачені готівкою, а решта суми – шляхом передачі продавцю двох квартир у ЖК «Файна Таун». Однак від угоди урядовиця відмовилася, імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном.

«Офіційні доходи підозрюваної не дозволяли їй придбати таке майно. У період з початку 2024 року до середини 2025 року вона заробила близько 3,7 млн грн. Натомість лише з її банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн», – йдеться у повідомленні. 

У серпні 2026 року Стефанішиній повідомили про підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Раніше суд призначив Стефанішиній заставу в 6 млн гривень. Застава була внесена. 

Захист Стефанішиної стверджує, що прокуратура об'єднала в ці 13,9 млн ймовірно необґрунтованих активів різні витрати: від лікування до нерухомості. Нерухомість, за словами захисників, подруга Стефанішиної придбала за власні легальні доходи, а батьки Стефанішиної самостійно накопичили понад 4 млн грн на власне майно. Намір купити будинок під Києвом чи перегляди з ріелторами не є доказом покупки, а квартиру та автівку Mercedes підозрювана не мусила декларувати, оскільки, на думку захисту, не перевищила передбачені законом строки користування ними, писав проєкт «ВАКС вирішив».

Перед отриманням підозри Стефанішина завершила дипломатичну службу в США, хоча інформація про підготовку вручення була ще тоді, коли вона була послом. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies