НАБУ і САП завершили досудове розслідування справи Ольги Стефанішиної

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі за підозрою колишньої віцепрем'єрки – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної в незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн і недостовірному декларуванні.

У пресслужбі НАБУ нагадали подробиці справи. Ексурядовицю підозрюють у недекларуванні двох квартир в ЖК «Файна Таун», зареєстрованих на її подругу. Вартість нерухомості складає 11 млн грн.

Також Стефанішина в різний час користувалася активами, оформленими на близьких:

квартирою в ЖК «Львівська площа», зареєстрованою на матір

автомобілем Mercedes-Benz GLC 220 d, зареєстрованим на підлеглого

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За даними слідства, Стефанішина вела перемовини щодо купівлі будинку під Києвом орієнтовною вартістю $550 000. За планом, 250 тис. дол. США мали бути сплачені готівкою, а решта суми – шляхом передачі продавцю двох квартир у ЖК «Файна Таун». Однак від угоди урядовиця відмовилася, імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном.

«Офіційні доходи підозрюваної не дозволяли їй придбати таке майно. У період з початку 2024 року до середини 2025 року вона заробила близько 3,7 млн грн. Натомість лише з її банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У серпні 2026 року Стефанішиній повідомили про підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Раніше суд призначив Стефанішиній заставу в 6 млн гривень. Застава була внесена.

Захист Стефанішиної стверджує, що прокуратура об'єднала в ці 13,9 млн ймовірно необґрунтованих активів різні витрати: від лікування до нерухомості. Нерухомість, за словами захисників, подруга Стефанішиної придбала за власні легальні доходи, а батьки Стефанішиної самостійно накопичили понад 4 млн грн на власне майно. Намір купити будинок під Києвом чи перегляди з ріелторами не є доказом покупки, а квартиру та автівку Mercedes підозрювана не мусила декларувати, оскільки, на думку захисту, не перевищила передбачені законом строки користування ними, писав проєкт «ВАКС вирішив».

Перед отриманням підозри Стефанішина завершила дипломатичну службу в США, хоча інформація про підготовку вручення була ще тоді, коли вона була послом.