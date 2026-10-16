Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що домовленості президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним фактично зрадили Європу. Він закликав європейські країни активніше реагувати на ситуацію.

Про це Бабіш сказав перед засіданням Європейської ради у Брюсселі 16 жовтня, повідомляє чеське видання Novinky.

За словами чеського прем’єра, домовленості Вашингтона з Москвою, які передбачають відновлення постачання російського пального на світові ринки та можливе послаблення санкцій проти Росії, ставлять Європу в невигідне становище.

Реклама

"Трамп своєю угодою з Путіним фактично нас підставив, і ми маємо щось із цим робити", – заявив Бабіш.

Він також наголосив, що Європа недостатньо активно впливає на перебіг подій, хоча війна Росії проти України триває. Водночас політик закликав до миру, уточнивши, що це не означає прийняття російських умов.

Бабіш зауважив, що наслідки рішень американського президента найбільше позначаються на Україні, яка від початку повномасштабного вторгнення значною мірою залежить від розвідувальної інформації, постачання зброї та фінансової допомоги партнерів, зокрема США.

Окремо прем’єр Чехії виступив проти включення до довгострокового бюджету Євросоюзу 100 млрд євро допомоги Україні. На його думку, підтримку слід оформити як позику та фінансувати поза бюджетом ЄС.

"У будь-якому разі Чехія не нестиме за це відповідальності", – сказав Бабіш.