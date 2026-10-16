На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула 74-річна жінка, ще двоє людей поранені

Російські війська майже 30 разів атакували три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

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У Дніпропетровській області внаслідок російських атак загинула 74-річна жінка. Ще двоє людей дістали поранень. Протягом дня російські війська майже 30 разів атакували три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, підприємство та магазин.

Унаслідок атак загинула 74-річна жінка. Поранень зазнали 59-річна жінка та 71-річний чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі російські війська били по Петропавлівській, Миколаївській та Васильківській громадах. Там пошкоджені приватні будинки й інфраструктура, виникла пожежа.

Також під російським ударом був Дніпро.