У Миколаєві через російську ракетну атаку поранена жінка

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Російська армія атакувала Миколаїв ракетами "Бандероль". Поранень зазнала 37-річна жінка, також зруйновано один приватний будинок, ще 11 пошкоджено.

Про це повідомив в.о начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, атака сталася вдень. Медики надали постраждалій необхідну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно.

На місці влучань працюють районна адміністрація та управління з питань надзвичайних ситуацій.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і визначають, які комунальні служби потрібно залучити для допомоги мешканцям та ліквідації наслідків атаки.