Зеленський: У 2027 році Україні потрібно буде від Європи щонайменше 70 млрд євро

У 2027 році вартість війни зросте до 155 млрд євро, тож для України потреба у фінансовій допомозі сягне 70 млрд євро.

Про це заявив Володимир Зеленський на засіданні Європейської ради.

«Путін зараз сформував федеральний бюджет так, щоб витрачати ще більше грошей на свою війну. Ми маємо цьому протидіяти. І ми знаємо, як це робити за допомогою технологій. Це коштує значно менше й допомагає зупиняти його операції проти України та проти вас. Наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро. І нам потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково від вас – на оборону, на зброю та на нашу стійкість», - сказав глава держави.

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Президент зауважив, що Україна зупиняє більшість російських штурмів на фронті завдяки дронам.

«Ми перерізаємо російські шляхи постачання за допомогою цих технологій. І наші дрони допомагають послаблювати російську економіку. Зараз ми могли б подвоїти чи потроїти виробництво дронів – залежно від типу. Але нам просто не вистачає на це грошей. Це правда. Лише уявіть, якби ми могли чинити на Росію у два-три рази більший тиск, ніж сьогодні. Будь ласка, інвестуйте в оборону, у наші заводи в Україні та, звісно, у наше спільне виробництво дронів та іншої зброї у ваших країнах», - закликав Зеленський партнерів.

Серед джерел підтримки він назвав, зокрема, заморожені російські активи.

«Ми маємо забезпечити, щоб усі ці активи – у повному обсязі – були захищені та щоб їх справді можна було використати. І повірте мені: якщо Європа не зробить цього кроку – а йдеться саме про безпеку, – Путін знайде спосіб заволодіти цими грошима. І тоді він, звісно, використає ці активи для фінансування своєї війни проти нас і своїх операцій проти вас», - наголосив Зеленський.

Він запропонував як варіант створення спеціального депозитарію під контролем ЄС, щоб зменшити ризик розмороження росактивів та розподілу між тими, хто «явно не бажає добра Європі та не хоче завершення цієї війни».