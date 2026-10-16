У Молдові впав та вибухнув дрон

Безпілотник виявили за межами населеного пункту в Дондушенському районі.

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16 жовтня у Дондушенському районі Молдови впав і вибухнув безпілотник. Інцидент стався за межами населеного пункту.

Про це повідомило Міноборони Молдови.

Наразі обставини падіння дрона з’ясовують. Інформації про його походження та наслідки вибуху поки немає.

У відомстві закликали громадян не торкатися та не переміщувати невідомі предмети або уламки безпілотників. У разі їх виявлення необхідно повідомити відповідні служби.