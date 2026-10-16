У Молдові впав та вибухнув дрон

16 жовтня у Дондушенському районі Молдови впав і вибухнув безпілотник. Інцидент стався за межами населеного пункту.
Про це повідомило Міноборони Молдови.
Наразі обставини падіння дрона з’ясовують. Інформації про його походження та наслідки вибуху поки немає.
У відомстві закликали громадян не торкатися та не переміщувати невідомі предмети або уламки безпілотників. У разі їх виявлення необхідно повідомити відповідні служби.
- У ніч на 16 жовтня чотири дрони порушили повітряний простір Молдови. Дрони неодноразово залітали до Молдови. Нещодавно в країні один апарат впав і вибухнув, хоча тоді порушення повітряного простору не фіксували.