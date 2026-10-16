У ЄС не домовилися про використання заморожених російських активів на користь України.
Про дискусії з цього приводу розповів прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає Sky News.
За його словами, потреби України на наступний рік стають все більш очевидними, хоча точних цифр поки немає.
Очільник шведського уряду наголосив, що всі учасники засідання Євроради усвідомлюють необхідність пошуку фінансування. Водночас він зазначив, що лідери ЄС на зустрічі порушили питання використання заморожених російських активів, однак юридичні перешкоди для цього рішення залишаються незмінними.
Крістерссон підсумував, що в короткостроковій перспективі гроші для підтримки України мають надходити з інших джерел, а не із заморожених активів РФ.
- Український президент на засіданні Євроради заявив, що у 2027 році вартість війни зросте до 155 млрд євро, тож для України потреба у фінансовій допомозі сягне 70 млрд євро. Тому є потреба подумати про використання заморожених росактивів.
- Зеленський запропонував як варіант створення спеціального депозитарію під контролем ЄС, щоб зменшити ризик «розмороження» цих активів.
- Раніше цього місяця глава євродипломатії Кая Каллас заявила, що Євросоюз розглядає заморожені російські активи як один із найлогічніших способів покрити дефіцит фінансування України у наступному році.
- Парламентська асамблея Ради Європи пропонувала спрямувати ці активи на компенсації Україні та українським постраждалим після винесення рішень ЄСПЛ у міждержавних справах.
- Раніше Швеція, Польща, Нідерланди й Іспанія на рівні міністрів закордонних справ звернулись до Єврокомісії щодо розгляду нових варіантів використання заморожених російських активів на користь нашої держави.
- Уряди чотирьох держав пропонують розподілити фінансові та юридичні ризики, пов'язані з передачею Україні коштів, між усіма членами Євросоюзу рівномірно.
- Керівники МЗС наголошують, що кредиту на 90 млрд євро, погодженого ЄС, буде недостатньо, адже вартість війни постійно зростає через російські атаки, а ознак того, що Москва готова припинити агресію, досі немає. Також використання російських активів було б не лише засобом тиску на Кремль, але й змогою зменшити навантаження на європейських платників податків.
- Тим часом Бельгія не виключає використання заморожених росактивів на користь України. Однак для цього потрібно, щоб юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення спільно взяли на себе інші країни ЄС.