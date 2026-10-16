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У ЄС не домовилися про використання заморожених російських активів на користь України.

Про дискусії з цього приводу розповів прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає Sky News.

За його словами, потреби України на наступний рік стають все більш очевидними, хоча точних цифр поки немає.

Очільник шведського уряду наголосив, що всі учасники засідання Євроради усвідомлюють необхідність пошуку фінансування. Водночас він зазначив, що лідери ЄС на зустрічі порушили питання використання заморожених російських активів, однак юридичні перешкоди для цього рішення залишаються незмінними.

Крістерссон підсумував, що в короткостроковій перспективі гроші для підтримки України мають надходити з інших джерел, а не із заморожених активів РФ.