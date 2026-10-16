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Канцлер Німеччини підтримав удари України по російських енергооб'єктах

Мерц вважає, що такі дії Києва є чи не єдиною можливістю захищатися і посадити Москву за стіл переговорів.

Канцлер Німеччини підтримав удари України по російських енергооб'єктах
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що вважає правильними, обґрунтованими та зрозумілими удари України по цілях, які обмежують здатність російського уряду вести війну.

Очільник німецького уряду зазначив, що не бачить з боку Росії жодного бажання припинити війну, цитує Sky News

Саме тому Мерц підтримав українські атаки на об'єкти, які порушують зв'язок та постачання енергії у РФ.

За словами Мерца, такі дії є чи не єдиною можливістю для України змусити Росію зрозуміти готовність Києва захищатися та посадити Москву за стіл переговорів.

Також німецький канцлер повідомив про намір особисто обговорити це питання з Дональдом Трампом у грудні. 

  • Раніше президент США закликав Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах нібито для зниження тиску на ціни на дизельне пальне.
  • До того ж, США і Росія домовилися про початкове постачання понад 300 тисяч тонн дизеля для американського та світового ринків. Трамп пояснив це рішення прагненням знизити ціни на енергоносії в Штатах.
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