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Колишнього депутата Одеської міськради екстрадували з Румунії за підозрою в заволодінні нерухомістю громади

Чоловік знаходився в міжнародному розшуку з 2024 року.

Колишнього депутата Одеської міськради екстрадували з Румунії за підозрою в заволодінні нерухомістю громади
Фото: Відділ комунікації поліції Одещини

Колишнього депутата Одеської міськради, якого підозрюють у заволодінні нерухомістю громади на суму понад 11 млн грн, екстрадували із Румунії до України.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Одещини.

Фігурант знаходився в міжнародному розшуку з 2024 року.

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За даними слідства, чоловік, маючи статус депутата та будучи членом постійної комісії Одеської міськради з комунальної власності, сформував та очолив злочинну групу. Її учасники шляхом підроблення документів привласнювали комунальні нежитлові приміщення в центрі Одеси, робили з них житлові квартири та продавали.

Упродовж 2011-2019 років зловмисники заволоділи трьома об’єктами нерухомості та земельною ділянкою. Збитки територіальній громаді становлять понад 11 млн грн.

У 2024 матеріали щодо трьох осіб скерували до суду. Їм інкримінували підроблення документів, шахрайство, самовільне зайняття земельної ділянки, самовільне будівництво, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. 

Ексдепутату, який переховувався від правоохоронців, тоді ж заочно повідомили про підозру. Його оголосили в міжнародний розшук. Цьогоріч у жовтні його розшукали й екстрадували до України з Румунії.

  • Грузія екстрадувала в Україну підозрюваного в переправленні чоловіків призовного віку через кордон. Це вже 10-та подібна екстрадиція у 2026 році.
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