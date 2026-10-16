Колишнього депутата Одеської міськради екстрадували з Румунії за підозрою в заволодінні нерухомістю громади

Колишнього депутата Одеської міськради, якого підозрюють у заволодінні нерухомістю громади на суму понад 11 млн грн, екстрадували із Румунії до України.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Одещини.
Фігурант знаходився в міжнародному розшуку з 2024 року.
За даними слідства, чоловік, маючи статус депутата та будучи членом постійної комісії Одеської міськради з комунальної власності, сформував та очолив злочинну групу. Її учасники шляхом підроблення документів привласнювали комунальні нежитлові приміщення в центрі Одеси, робили з них житлові квартири та продавали.
Упродовж 2011-2019 років зловмисники заволоділи трьома об’єктами нерухомості та земельною ділянкою. Збитки територіальній громаді становлять понад 11 млн грн.
У 2024 матеріали щодо трьох осіб скерували до суду. Їм інкримінували підроблення документів, шахрайство, самовільне зайняття земельної ділянки, самовільне будівництво, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Ексдепутату, який переховувався від правоохоронців, тоді ж заочно повідомили про підозру. Його оголосили в міжнародний розшук. Цьогоріч у жовтні його розшукали й екстрадували до України з Румунії.
- Грузія екстрадувала в Україну підозрюваного в переправленні чоловіків призовного віку через кордон. Це вже 10-та подібна екстрадиція у 2026 році.