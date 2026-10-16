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Правоохоронці затримали в Одесі адвоката за підозрою у шахрайстві на $315 тисяч

Юрист обіцяв президентці благодійного фонду вплинути на розслідування кримінального провадження через нібито зв’язки в СБУ та прокуратурі.

Правоохоронці затримали в Одесі адвоката за підозрою у шахрайстві на $315 тисяч
Фото: Офіс генпрокурора

В Одесі правоохоронці затримали адвоката, якого підозрюють у спробі заволодіти 315 тисячами доларів під приводом припинення кримінального провадження щодо президентки місцевого благодійного фонду.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генпрокурора.

За даними слідства, після проведення обшуків у кримінальному провадженні адвокат запропонував жінці за гроші домовитися про зміну кваліфікації правопорушення на менш тяжку статтю. Для цього він нібито планував використати зв’язки зі співробітниками СБУ та органами прокуратури.

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Спочатку юрист вимагав 250 тисяч доларів, а згодом збільшив суму до 300 тисяч доларів. Крім того, за 15 тисяч доларів він обіцяв обмежити доступ до судових ухвал про проведення обшуків у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За інформацією Офісу генпрокурора, 1 жовтня адвокат отримав 15 тисяч доларів і, за версією слідства, розпорядився ними на власний розсуд.

Згодом він продовжив вимагати основну суму та запропонував передати 300 тисяч доларів у криптовалюті через пункт обміну валют.

15 жовтня клієнтка передала гроші працівникам обмінного пункту, які діяли за дорученням адвоката. За даними слідства, вони не знали про його ймовірні злочинні наміри. Одразу після цього правоохоронці затримали юриста.

Наразі адвокату повідомили про підозру в закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах – за ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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