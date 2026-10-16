Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у Вінниці, є поранені

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У Вінниці внаслідок російської атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Відомо про чотирьох постраждалих, двох із них госпіталізували.

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

"У Вінниці внаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про четверо постраждалих", – ідеться у повідомленні.

Двох людей госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Повітряна атака триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Росіяни атакували Рівненську область. Внаслідок чергового обстрілу постраждала людина, згорів будинок.