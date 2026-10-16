Reuters: Україна наповнила газосховища до рекордного рівня за шість років перед зимою

У підземних сховищах України зберігається 16 млрд кубометрів газу. Водночас з початку року Росія понад 400 разів атакувала об’єкти "Нафтогазу".

Україна накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах – це найбільший обсяг із 2020 року. Запаси вдалося збільшити попри посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це в.о голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко розповів Reuters.

За його словами, від початку 2026 року Росія атакувала об’єкти компанії понад 400 разів. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Під ударами опинялися об’єкти видобутку, переробки та транспортування нафти й газу, а також теплоелектростанції у прифронтових регіонах.

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"Ми посилюємо захист", – сказав Федоренко.

Для порівняння, попередній опалювальний сезон Україна розпочала із запасами менш ніж 14 млрд кубометрів газу. За оцінкою уряду, для проходження зими країні потрібно щонайменше 13,2 млрд кубометрів.

Збільшенню запасів також сприяло скорочення споживання газу. Зокрема, російські удари по промисловій інфраструктурі призвели до зупинки частини підприємств. Федоренко прогнозує, що у 2026 році споживання газу в Україні становитиме близько 20 млрд кубометрів проти 21 млрд у 2025 році.

Водночас він наголосив, що прогнозувати ситуацію під час війни складно. Компанія продовжує відновлювати зруйновані виробничі потужності та готується до опалювального сезону.

Україна імпортує газ із європейських країн, передусім через Польщу, Словаччину та Угорщину. Прямих закупівель російського газу країна не здійснює з 2015 року.

Через сильні морози та російські атаки на підземні сховища, "Нафтогаз" був змушений імпортувати рекордні 7,8 млрд кубометрів газу у 2025 році та першому кварталі 2026-го.

Цього опалювального сезону компанія почала закупівлі заздалегідь. За словами Федоренка, наразі законтрактовано понад 1 млрд кубометрів імпортного газу, з яких 25% становить скраплений природний газ (LNG). Постачання за окремими контрактами заплановані на період із грудня до березня.

Україна має найбільші підземні газові сховища в Європі із загальною місткістю близько 30 млрд кубометрів. Київ запропонував Євросоюзу використовувати частину цих потужностей для зберігання газових резервів, виділивши для цього третину місткості.

Федоренко зазначив, що газ зберігається на глибині понад кілометр, що захищає його від атак. За потреби його можна швидко доставляти споживачам, зокрема в країнах Східної Європи. За його словами, тариф на зберігання газу в Україні наразі є найнижчим у ЄС.