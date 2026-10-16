"Укренерго": У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
У регіонах, де застосували аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки знеструмлень наразі не діють.
Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
В "Укренерго" наголошують, що ситуація може змінюватися, тому споживачам радять стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу.
"Якщо у вас зараз є світло, закликають споживати електроенергію ощадливо", – наголошують в "Укренерго".
- Унаслідок російської атаки безпілотниками на магістральну мережу НЕК "Укренерго" пошкоджена енергетична інфраструктура у Рівненській та Волинській областях.