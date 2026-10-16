"Укренерго": У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла

Через наслідки російських обстрілів ситуація в енергосистемі ускладнилася.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

У регіонах, де застосували аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки знеструмлень наразі не діють.

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В "Укренерго" наголошують, що ситуація може змінюватися, тому споживачам радять стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу.

"Якщо у вас зараз є світло, закликають споживати електроенергію ощадливо", – наголошують в "Укренерго".