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"Укренерго": У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла

Через наслідки російських обстрілів ситуація в енергосистемі ускладнилася. 

"Укренерго": У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла
Фото: EPA/UPG

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

У регіонах, де застосували аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки знеструмлень наразі не діють.

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В "Укренерго" наголошують, що ситуація може змінюватися, тому споживачам радять стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу.

"Якщо у вас зараз є світло, закликають споживати електроенергію ощадливо", – наголошують в "Укренерго".

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