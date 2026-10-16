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Уряд затвердив компенсацію до 80% збитків від російських атак на цивільні судна

Йдеться про пошкодження або втрату суден і вантажів, а також про витрати на аварійно-рятувальні роботи.

Уряд затвердив компенсацію до 80% збитків від російських атак на цивільні судна
Росія завдала удару по цивільному судну
Фото: ВМС України

В Україні затвердили механізм державних гарантій для покриття збитків, завданих цивільним суднам через російські обстріли. 

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури і транспорту Микола Калашник.

За його словами, через постійні атаки Росії на українські порти та цивільний флот зростають ризики для судноплавства, ускладнюється страхування і дорожчає логістика. Аби забезпечити стабільність морських перевезень та підтримати експорт розробили спеціальний механізм компенсацій.

Відповідно до рішення Кабміну, держава покриватиме до 80% оціненої шкоди, якщо ці ризики не покриває страховик. Йдеться про пошкодження або втрату суден і вантажів, а також про витрати на аварійно-рятувальні роботи.

Отримати відшкодування зможуть власники, оператори та фрахтувальники суден як під українським, так і під іноземними прапорами, пояснив Калашник. Рішення має на меті зменшити фінансові ризики для учасників перевезень та гарантувати безперервність постачання української продукції на світові ринки.

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