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"Укренерго" заощадить близько $135 млн завдяки реструктуризації єврооблігацій, – Шмигаль

Кошти спрямують на відновлення електромереж, пошкоджених російськими атаками.

"Укренерго" заощадить близько $135 млн завдяки реструктуризації єврооблігацій, – Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

НЕК «Укренерго» завершила реструктуризацію єврооблігацій сталого розвитку, випущених у 2021 році. Завдяки цьому компанія заощадить близько 135 млн доларів, які планують спрямувати на відновлення пошкоджених електромереж і посилення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За результатами реструктуризації загальну суму вимог за єврооблігаціями зменшили до 494,75 млн доларів зі ставкою 8,6% річних та остаточним погашенням у 2041 році.

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Крім того, компанія випустила нові негарантовані облігації на суму 395 млн доларів зі ставкою 8,5% річних і погашенням у 2031 році. Операцію підтримали власники 97,49% єврооблігацій.

Як зазначив Шмигаль, реструктуризація стала можливою, зокрема, завдяки постанові уряду про державну гарантію для компанії, ухваленій за пропозицією Міністерства енергетики.

Очікується, що реструктуризація дасть змогу спрямувати більше коштів на відновлення електромереж, пошкоджених російськими атаками, а також зменшити навантаження на тариф на послугу з передачі електроенергії.

За словами міністра, це рішення посилює фінансову стійкість "Укренерго" та створює додаткові можливості для відновлення й захисту енергетичної інфраструктури України.

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