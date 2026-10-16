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ПРООН спрямує понад 22 млн доларів на відбудову Миколаївщини у 2027 році

Кошти спрямують зокрема на відновлення соціальної та адміністративної інфраструктури і підтримку медичних закладів.

ПРООН спрямує понад 22 млн доларів на відбудову Миколаївщини у 2027 році
Фото: Миколаївська міська рада

Програма розвитку ООН в Україні спрямує на відбудову та розвиток Миколаївської області в 2027 році 22,34 мільйона доларів із загального бюджету проєкту в 35,93 мільйона доларів США.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді за підсумками щорічного засідання засідання Ради проєкту «Стратегічне партнерство для Миколаєва».

В рамках програми реалізуються ініціативи із відновлення соціальної та адміністративної інфраструктури, підтримки медичних закладів, професійного навчання та стимулювання місцевого бізнесу. 

Представники Програми розвитку ООН (ПРООН) та Уряду Данії презентували звіт щодо виконання програми відновлення, в межах якої Миколаїв отримає пряму підтримку для посилення своєї безпекової, соціальної та освітньої інфраструктури.

Ключовим досягненням для міста стало оснащення Миколаївського Ситуаційного центру сучасною ІТ-інфраструктурою та обладнанням, що дозволяє управляти інформацією в реальному часі й оперативно координувати дії під час надзвичайних ситуацій. 

Серед пілотних проєктів міста визначено реконструкцію Палацу учнівської творчості з бюджетом у 210 тисяч доларів США.

  • Міненерго і ПРООН запустили платформу для прискорення відбудови української енергетики. Ідеться про інженерні оцінки, підготовку майданчиків, монтаж обладнання, підключення до мереж тощо.
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