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На Донеччині рятувальники евакуювали 55 людей, серед них 8 дітей

Попри постійні обстріли й атаки російських дронів екіпажі "Фенікс" продовжують евакуйовувати людей із небезпечних територій Краматорської та Святогірської громад.

На Донеччині рятувальники евакуювали 55 людей, серед них 8 дітей
Евакуація цивільних з Донеччини
Фото: ДСНС України

На Донеччині від початку жовтня рятувальники "Фенікс" евакуювали з небезпечних територій 55 людей, серед них восьмеро дітей.

Фото: ДСНС України

Про це повідомили у ДСНС України.

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"Донеччина: рятувальники "Фенікс" евакуювали 55 людей, серед них 8 дітей від початку жовтня з небезпечних територій Краматорської та Святогірської громад", – ідеться у повідомленні. 

Фото: ДСНС України

Евакуацію проводять в умовах постійної загрози російських обстрілів і атак безпілотників.

Фото: ДСНС України

Попри небезпеку, фахівці ДСНС допомагають людям виїжджати з населених пунктів, де залишатися стає дедалі ризикованіше.

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