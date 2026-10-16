У Росії засудили чотирьох людей у справі про нібито замахи на представників окупаційної влади у Мелітополі

Під час судового процесу всі четверо заявляли про тортури.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив чотирьох жителів окупованого Мелітополя у справі про вибухи. Одному з них призначили довічне ув’язнення, ще трьом – по 25 років колонії.

Про це пише російське видання "Медіазона".

За даними видання, довічний термін отримав 38-річний Ігор Гаранін. 54-річного Сергія Гаркушу, 58-річного Сергія Євтушенка та 46-річну Олену Рой засудили до 25 років колонії кожного.

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За твердженням російського суду, Гаранін і Євтушенко є громадянами України, а Гаркуша та Рой – Росії. Водночас усі четверо проживали в окупованому Мелітополі.

Російська ФСБ стверджує, що у 2022–2023 роках обвинувачені нібито за завданням українських спецслужб організували замахи на представників окупаційної влади.

За версією слідства, під час вибуху 15 листопада 2022 року постраждав Дмитро Трухін, який в окупаційній адміністрації відповідав за комунальну власність, містобудування, майнові та земельні відносини.

Унаслідок іншого вибуху, 27 квітня 2023 року, загинув заступник начальника російського управління МВС "Мелітопольське" Олександр Міщенко. Ще один співробітник поліції дістав поранення.

ФСБ заявляє про нібито підготовку замаху на Романа Пшеничного, заступника начальника з оперативної роботи ГУ МВС у Запорізькій області. За версією російського слідства, його готували з лютого до травня 2023 року. Пшеничний відмовився визнавати себе потерпілим і брати участь у судовому процесі.

Під час судового розгляду всі четверо розповідали про тортури. Зокрема, Гаркуша стверджував, що підписав протокол, не читаючи його, після чотирьох-п’яти днів побиття в підвалі.

Гаранін повідомляв, що його утримували в так званому "гаражі" – таємному місці ув’язнення. Рой заявила, що слідчий вигадав її зізнання у знайомстві з Євтушенком.

Євтушенко, за інформацією видання, розповів, що слідчий переконував його не відмовлятися від зізнань, зроблених під тортурами, та обіцяв, що чоловіка обміняють і його життя не зміниться.

У своєму останньому слові Гаранін назвав себе українським військовослужбовцем, якого направили до Мелітополя для розвідки. Гаркуша перед оголошенням вироку попросив включити його до списків на обмін. Рой нагадала, що її чоловік був офіцером і загинув "за територіальну цілісність України".