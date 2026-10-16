Сили оборони ліквідували майже 1800 окупантів та шість ворожих літаків

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1790 солдатів, 15 бойових броньованих машин, РСЗВ, засіб ППО, 6 літаків, 3 НРК, 230 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 штуки спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.2026 склали:
- особового складу – близько 1 561 020 (+1 790) осіб
- танків – 12 414 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 552 (+15) од.
- артилерійських систем – 51 242 (+9) од.
- РСЗВ – 2 217 (+1) од.
- засоби ППО – 1 708 (+1) од.
- літаків – 449 (+6) од.
- гелікоптерів– 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 958 (+3) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 565 590 (+693) од.
- крилаті ракети – 5 130 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 163 554 (+230) од.
- спеціальна техніка – 4 833 (+3) од.
Дані уточнюються.