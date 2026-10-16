Сили оборони ліквідували майже 1800 окупантів та шість ворожих літаків

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.2026 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1790 солдатів, 15 бойових броньованих машин, РСЗВ, засіб ППО, 6 літаків, 3 НРК, 230 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 штуки спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 561 020 осіб.

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