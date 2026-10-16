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Сили оборони ліквідували майже 1800 окупантів та шість ворожих літаків

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 561 020 осіб. 

Сили оборони ліквідували майже 1800 окупантів та шість ворожих літаків
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1790 солдатів, 15 бойових броньованих машин, РСЗВ, засіб ППО, 6 літаків, 3 НРК, 230 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 штуки спецтехніки. 

Про це повідомили у Генштабі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.2026 склали:

  • особового складу – близько 1 561 020 (+1 790) осіб
  • танків – 12 414 (+0) од.
  • бойових броньованих машин  – 25 552 (+15) од.
  • артилерійських систем  – 51 242 (+9) од.
  • РСЗВ – 2 217 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 708 (+1) од.
  • літаків – 449 (+6) од.
  • гелікоптерів– 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 958 (+3) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 565 590 (+693) од.
  • крилаті ракети – 5 130 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 163 554 (+230) од.
  • спеціальна техніка – 4 833 (+3) од.

Дані уточнюються.

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