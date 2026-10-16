З початку повномасштабної війни ворог пошкодив у Києві 4 480 багатоповерхівок

Майже 40% з них пошкоджено цього року.

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У Києві за роки повномасштабної війни різного ступеня пошкоджень зазнали 4 480 багатоквартирних будинків.

Про це йшлося на колегії КМДА, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Із них у 2026 році – 1 783 будинки, а це майже 40% від загальної кількості.

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Пошкодження різні: вибиті вікна, пошкоджені балкони, покрівлі чи фасади.

У будинках, де зруйновані під’їзди, конструкції та пошкоджені мережі, квартири стали непридатними для проживання. Таких будинків наразі 205, цього року ворог сильно пошкодив 61.

Із значно пошкоджених місто вже відновило та відбудувало 64 будинки. Загалом на сьогодні відновили 4 227 пошкоджених житлових будинків.

“Проблема, що може зупинити роботи з відновлення, – блокування коштів міста Держказначейством. Якщо уряд цього не розуміє, підкреслю: такі дії неприйнятні в ситуації, коли мешканці чекають на відновлення свого житла”, – сказав Кличко.

За словами міського голови, місто ще раз звернулося до уряду та Державного казначейства з вимогою розблокувати фінансування важливих для киян проєктів, зокрема, з відновлення пошкоджених ворогом будинків.