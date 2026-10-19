Лауреатка премії Angelus 2026 передала літературну резиденцію українці Юлії Іллюсі

Чеська письменниця Катержина Тучкова отримала Літературну премію Центральної Європи Angelus 2026 за роман «Bílá Voda» («Біла Вода»). Вона також здобула Нагороду читачів імені Наталії Горбаневської, що передбачає місячну резиденцію у Вроцлаві. Однак вирішила передати її українській письменниці Юлії Ілюсі, яка була фіналісткою премії. Про це повідомляє Читомо з посиланням на польське видання Rynek Książki.
Переможців оголосили 17 жовтня 2026 року під час церемонії у Вроцлаві в межах літературного фестивалю імені Бруно Шульца.
Катержина Тучкова отримала 150 тисяч злотих за роман «Bílá Voda», присвячений долям черниць, яких переслідувала комуністична влада Чехословаччини. Книжка вийшла польською мовою у видавництві Afera в перекладі Юлії Ружевич. Перекладачка також отримала нагороду в розмірі 40 тисяч злотих.
Окрім головної премії, Тучкова перемогла в онлайн-голосуванні читачів і здобула Нагороду імені Наталії Горбаневської. Вона передбачає місячну літературну резиденцію у Вроцлаві.
Під час церемонії письменниця повідомила, що виховує двох маленьких дітей, тому не зможе провести у Вроцлаві цілий місяць. Натомість вона вирішила передати резиденцію українській письменниці Юлії Ілюсі, яка увійшла до короткого списку Angelus 2026 з книжкою «Мої жінки».
Юлію Ілюху номінували за польське видання збірки «Мої жінки» (Moje kobiety), що вийшло у видавництві KEW у перекладі Катажини Фішер. Це збірка короткої прози про досвід жінок під час повномасштабної російсько-української війни. В Україні книжка вийшла 2024 року у видавництві «Білка».
Загалом до фіналу премії увійшли сім книжок письменників із шести країн, 2 авторів — з України. Сергій Жадан також потрапив до фіналу з книжкою Arabeski («Арабески»), яку переклав Міхал Петрик, а опублікувало Wydawnictwo Czarne.