Німецьке видавництво скасувало вихід книжки про романтичні стосунки російського окупанта та українки в Херсоні

Читачі звинуватили авторку в романтизації війни та не розумінні її реалій.

Німецьке видавництво Molino Verlag скасувало вихід дебютного роману Юни Лібрехт (Juna Liebrecht) «Wer ich bin, wenn du mich siehst» («Хто я, коли ти мене бачиш») про кохання українки та російського військового в окупованому Херсоні після звинувачень у романтизації російсько-української війни. Про це повідомляє Читомо з посиланням на німецькі медіа.

Рішення ухвалили на прохання авторки після хвилі критики в соціальних мережах. За словами керівника видавництва Маттіаса Слунічека (Matthias Slunitschek), команда отримала велику кількість повідомлень зі звинуваченнями в романтизації війни в Україні.

Критикували те, наскільки відповідально видавництво зображує досвід українців під російською окупацією. Зокрема, в одному зі звернень до видавництва зазначили, що представлення російського військового як рятівника й романтичного партнера української цивільної жінки в окупованому Херсоні може романтизувати військову окупацію, насильство та страждання українського цивільного населення.

Реклама

Видавець Маттіас Слунічек пояснив, що авторка хотіла показати зустріч двох людей, почуття яких виходять за межі обставин, у яких вони опинилися.

«Ідея авторки полягала в тому, що двоє людей зустрічаються, і ця людська зустріч виявляється сильнішою за зовнішні обставини. Насправді це роман, який виступає за людяність і мир та проти війни», — сказав Слунічек.

Сама Юна Лібрехт у коментарі dpa перепросила перед тими, кого могла образити або зачепити її книжка. За словами письменниці, вона не хотіла нікого образити своїм твором.

«Я не хотіла романтизувати війну. Це ніколи не було моїм наміром», — наголосила авторка.

Лібрехт додала, що сама не походить з України й не ставила собі за мету відтворити у романі реальні події війни.

«Wer ich bin, wenn du mich siehst» — дебютний роман Юни Лібрехт, події якого відбуваються навесні 2022 року в окупованому російськими військами Херсоні. Головна героїня книжки — українка Люсія, яка після окупації міста втратила майже все, що мала. Після вибуху її рятує російський військовий у масці. Згодом вони зустрічаються знову, і між ними виникають таємні романтичні стосунки.

Як зазначено в анотації на сайті видавництва, що ближче Люсія пізнає чоловіка, то більше розуміє, що кохання не може виправдати насильство чи зняти провину.

Роман мав вийти друком 1 листопада 2026 року, а 7 листопада його планували представити на книжковому фестивалі в Баден-Бадені. Для роботи над книжкою Лібрехт отримала стипендію від Об’єднання підтримки письменниць і письменників федеральної землі Баден-Вюртемберг.