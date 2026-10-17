Spiegel: У Бундестазі побилися помічники депутатів ультраправої AfD

У будівлі німецького Бундестагу двоє співробітників депутатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) влаштували бійку.
Про це повідомляє Spiegel із посиланням на джерела в парламентських колах.
Сутичка відбулася у холі будівлі. За даними видання, конфлікт був настільки серйозним, що довелося викликати парламентську поліцію. Правоохоронці прибули на місце та припинили бійку о 23:20. У обох учасників виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Поліція розпочала провадження за фактом інциденту. Кілька джерел у Бундестазі підтвердили виданню інформацію про сутичку.
Водночас представник фракції AfD заявив у відповідь на запит журналістів, що у фракції про цей випадок нічого не знають.
- Як зазначає Spiegel, це не перший випадок, коли депутати AfD або їхні співробітники опиняються в центрі скандалів. На початку цього року стало відомо, що адміністрація Бундестагу відмовила у видачі постійних перепусток сімом співробітникам депутатів або фракції AfD через безпекові ризики.
- Ще один резонансний випадок стосувався депутата Європарламенту від AfD Арно Бауземера із Саксонії-Ангальт. За інформацією Spiegel, він напав із бейсбольною битою на двох 14-річних підлітків, які намагалися пошкодити передвиборчий плакат партії.