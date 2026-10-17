Spiegel: У Бундестазі побилися помічники депутатів ультраправої AfD

Конфлікт був настільки серйозним, що довелося викликати парламентську поліцію.

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У будівлі німецького Бундестагу двоє співробітників депутатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) влаштували бійку.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на джерела в парламентських колах.

Сутичка відбулася у холі будівлі. За даними видання, конфлікт був настільки серйозним, що довелося викликати парламентську поліцію. Правоохоронці прибули на місце та припинили бійку о 23:20. У обох учасників виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Поліція розпочала провадження за фактом інциденту. Кілька джерел у Бундестазі підтвердили виданню інформацію про сутичку.

Водночас представник фракції AfD заявив у відповідь на запит журналістів, що у фракції про цей випадок нічого не знають.