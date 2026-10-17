Сьогодні, 17 жовтня, Папу Лева XIV випишуть з лікарні.

Про це пише Vatikan News.

Лікарі Папи Лева XIV заявили, що на п'ятий день його перебування в лікарні його можуть виписати, а прес-служба Святого Престолу підтвердила, що він повернеться до Ватикану в суботу вдень і помолиться молитву «Ангел Господній» у неділю з вікна папських апартаментів.

Доктор Луїджі Карбоне та професор Стефано Маргаритора повідомили, що Папа Римський вранці пройшов аналізи крові та рентген грудної клітки, які підтверджують, що його клінічний стан дозволяє йому покинути лікарню.

«Після ранкової оцінки лікарів Папу Лева XIV сьогодні випишуть з лікарні Джемеллі, де його госпіталізували для операції на правій легені. Він залишить лікарню на початку дня та повернеться до Ватикану. Завтра він проведе молитву «Ангел Господній» з вікна папських апартаментів», – йдеться у заяві.

Перед поверненням до Ватикану Папа Римський проведе месу у спеціально відведеній для цього кімнаті на 10-му поверсі лікарні Джемеллі.