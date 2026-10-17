Видатки зросли приблизно на 6% – до 7,4 трлн доларів, тоді як доходи збільшилися на 3% – до 5,4 трлн доларів.

За даними міністерства фінансів США, за фінансовий 2026 рік, який завершився у вересні, дефіцит бюджету країни збільшився до 1,99 трлн доларів. Це приблизно на 12% більше, ніж роком раніше. Тоді він становив 1,78 трлн доларів.

Як пише Bloomberg, видатки зросли приблизно на 6% – до 7,4 трлн доларів, тоді як доходи збільшилися на 3% – до 5,4 трлн доларів.

Зростання дохідності американських казначейських облігацій цього року разом із постійним збільшенням державного боргу зробило процентні платежі одним із головних чинників розширення дефіциту у 2026 році. Чисті процентні витрати зросли на 81,4 млрд доларів і досягли рекордних 1,05 трлн доларів.

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Витрати на обслуговування державного боргу входять до трійки найбільших статей видатків федерального уряду. Найбільшою статтею є соціальне забезпечення: витрати на відповідну програму за фінансовий рік зросли на 86,4 млрд доларів – до 1,67 трлн доларів. Видатки на програму медичного страхування Medicare збільшилися на 76 млрд доларів – до 1,07 трлн доларів.

Цьогорічний показник став четвертим поспіль випадком, коли дефіцит бюджету США становить близько 2 трлн доларів. За наявними даними, він дорівнює приблизно 6% валового внутрішнього продукту – надзвичайно високому рівню за відносно низького безробіття.

Формально минулого року дефіцит скоротився, однак це сталося завдяки бухгалтерському нюансу. Податковий закон республіканців 2025 року посилив обмеження щодо студентських кредитів, і Міністерство фінансів відобразило це як скорочення видатків за 2025 рік.

За прогнозом Бюджетного управління Конгресу, у 2030 році співвідношення боргу до ВВП перевищить попередній рекорд 1946 року.

Минулого місяця один із показників обсягу непогашеного державного боргу США перевищив рекордні 40 трлн доларів.

Водночас Трамп продовжує пропонувати нові видатки. Він закликав збільшити витрати на оборону майже на 500 млрд доларів, а також пообіцяв виплатити по 5000 доларів кожному американцю, якщо республіканці збережуть контроль над обома палатами Конгресу після проміжних виборів наступного місяця.

У вересні витрати США перевищили бюджетні надходження на 27 млрд доларів.

На дефіцит також вплинув податковий пакет Трампа, ухвалений у 2025 році. Хоча у 2026 році надходження від податків на доходи фізичних осіб зросли на 189 млрд доларів, збір податків на прибуток корпорацій скоротився більш ніж на 70 млрд доларів. Причиною стало ухвалення ключового податкового закону адміністрації Трампа у 2025 році, який продовжив дію багатьох податкових пільг і запровадив нові відрахування для компаній.