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ФІФА може скасувати премію миру, яку отримав Трамп, – The Athletic

У футбольній організації розглядають можливість відмовитися від нагородження політиків або повністю скасувати премію.

ФІФА може скасувати премію миру, яку отримав Трамп, – The Athletic
Трамп з Кубком світу з футболу
Фото: EPA/UPG

ФІФА розглядає можливість скасування премії миру, першим лауреатом якої у 2025 році став президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє The Athletic.

Комітет ФІФА має оцінити доцільність подальшого існування нагороди та визначити, у якому форматі її можуть вручати в майбутньому.

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Серед можливих варіантів – відмова від нагородження політиків або повне скасування премії. Водночас остаточного рішення щодо її майбутнього поки не ухвалили.

Премію миру ФІФА заснували в листопаді 2025 року. Дональд Трамп став її першим лауреатом і отримав нагороду 5 грудня під час жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2026 року у Вашингтоні.

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У ФІФА пояснили нагородження тим, що президент США, за оцінкою організації, "сприяв об’єднанню людей у світі в дусі миру".

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