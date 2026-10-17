ФІФА розглядає можливість скасування премії миру, першим лауреатом якої у 2025 році став президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляє The Athletic.
Комітет ФІФА має оцінити доцільність подальшого існування нагороди та визначити, у якому форматі її можуть вручати в майбутньому.
Серед можливих варіантів – відмова від нагородження політиків або повне скасування премії. Водночас остаточного рішення щодо її майбутнього поки не ухвалили.
Премію миру ФІФА заснували в листопаді 2025 року. Дональд Трамп став її першим лауреатом і отримав нагороду 5 грудня під час жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2026 року у Вашингтоні.
Читайте такожТрамп призупинив дію мит і санкцій проти Росії, передбачених законом Грема
У ФІФА пояснили нагородження тим, що президент США, за оцінкою організації, "сприяв об’єднанню людей у світі в дусі миру".