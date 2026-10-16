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Нову прессекретарку Трампа Кеті Захарію звільнили з посади після п'яти днів роботи

Раніше, Трамп заявив, що закликав її "переглянути" цю посаду.

Нову прессекретарку Трампа Кеті Захарію звільнили з посади після п'яти днів роботи
Кеті Закарія
Фото: OurQuadCity

Кеті Захарію звільнили з посади прессекретаря Білого дому після 5 днів роботи.

Про це пише NYT, з посиланням на людей, які знайомі з цим питанням.

За даними джерел, нова прессекретарка Трампа Кеті Захарія була змушена звільнитися, пропрацювавши на цій посаді менш ніж тиждень. Раніше Трамп заявив журналістам, що закликав її «переглянути» цю посаду.

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«Чесно кажучи, якби я був на вашому місці, я б передумав», – сказав він журналістам, переповідаючи свою розмову зі своєю прессекретаркою. Він сказав, що додав: «Кеті, тобі це потрібно? Я не думаю, що тобі це потрібно».

Директор з комунікацій Білого дому повідомив, що Захарія «перейде на нову посаду, про яку буде оголошено пізніше».

Кеті Захарія невдало почала свою першу прес-конференцію, на якій вона здебільшого зачитувала сценарій і завершила її лише після трьох запитань. 

Президент США запропонував їй цю посаду тиждень тому, раніше вона була маловідомою коментаторкою Fox News.

  • Нова прессекретарка президента США Кеті Закарія заявляла, що є юристкою, але жодні публічні записи не свідчать про те, що вона будь-коли мала юридичну практику в штатах, у яких проживала. У вівторок, після її першої пресконференції в новій ролі, Закарію попросили назвати, де вона склала адвокатський іспит. Вона відповіла, що зробила це після переїзду до КНР.
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