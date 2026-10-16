Раніше, Трамп заявив, що закликав її "переглянути" цю посаду.

Кеті Захарію звільнили з посади прессекретаря Білого дому після 5 днів роботи.

Про це пише NYT, з посиланням на людей, які знайомі з цим питанням.

За даними джерел, нова прессекретарка Трампа Кеті Захарія була змушена звільнитися, пропрацювавши на цій посаді менш ніж тиждень. Раніше Трамп заявив журналістам, що закликав її «переглянути» цю посаду.

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«Чесно кажучи, якби я був на вашому місці, я б передумав», – сказав він журналістам, переповідаючи свою розмову зі своєю прессекретаркою. Він сказав, що додав: «Кеті, тобі це потрібно? Я не думаю, що тобі це потрібно».

Директор з комунікацій Білого дому повідомив, що Захарія «перейде на нову посаду, про яку буде оголошено пізніше».

Кеті Захарія невдало почала свою першу прес-конференцію, на якій вона здебільшого зачитувала сценарій і завершила її лише після трьох запитань.

Президент США запропонував їй цю посаду тиждень тому, раніше вона була маловідомою коментаторкою Fox News.