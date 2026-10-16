Швеція виділяє Україні майже €45 млн допомоги: гроші спрямують на підтримку енергоінфраструктури

Гроші спрямують на підтримку української енергетичної інфраструктури та медичне забезпечення.

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Швеція надає Україні допомогу на суму 500 млн шведських крон — майже 45 млн євро. Новий пакет підтримки, зокрема, передбачає допомогу українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Про це повідомила міністерка Швеції у справах Євросоюзу Єссіка Розенкранц у соцмережі "X".

За її словами, рішення ухвалили на тлі російських атак на цивільну енергетичну інфраструктуру України.

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"Україна бореться не лише за власну свободу, а й за безпеку всієї Європи. Коли Росія жорстоко атакує цивільну енергетичну інфраструктуру напередодні чергової військової зими, ми реагуємо, надаючи допомогу на відновлення та медичне обслуговування", – написала Розенкранц.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном потреби України для захисту від російських атак, передусім посилення протиповітряної оборони.

"Ціную позицію Прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона: важливо посилювати тиск на Росію і збільшувати підтримку України, а не навпаки. Саме такою має бути спільна відповідь Європи на російську ескалацію", – зазначив Зеленський.

Сторони також обговорили домовленості щодо винищувачів Gripen. Україна очікує на їхні поставки найближчим часом. Ці літаки мають доповнити українські F-16, зокрема в боротьбі з реактивними "шахедами".

Окремо під час розмови йшлося про європейську інтеграцію України та підтримку енергетичного сектору для підготовки до зимового періоду.