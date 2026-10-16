Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
ГоловнаСвіт

Швеція виділяє Україні майже €45 млн допомоги: гроші спрямують на підтримку енергоінфраструктури

Гроші спрямують на підтримку української енергетичної інфраструктури та медичне забезпечення.

Швеція виділяє Україні майже €45 млн допомоги: гроші спрямують на підтримку енергоінфраструктури
Ульф Крістерссон
Фото: Уряд Швеції

Швеція надає Україні допомогу на суму 500 млн шведських крон — майже 45 млн євро. Новий пакет підтримки, зокрема, передбачає допомогу українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Про це повідомила міністерка Швеції у справах Євросоюзу Єссіка Розенкранц у соцмережі "X".

За її словами, рішення ухвалили на тлі російських атак на цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Реклама

"Україна бореться не лише за власну свободу, а й за безпеку всієї Європи. Коли Росія жорстоко атакує цивільну енергетичну інфраструктуру напередодні чергової військової зими, ми реагуємо, надаючи допомогу на відновлення та медичне обслуговування", – написала Розенкранц.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном потреби України для захисту від російських атак, передусім посилення протиповітряної оборони.

"Ціную позицію Прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона: важливо посилювати тиск на Росію і збільшувати підтримку України, а не навпаки. Саме такою має бути спільна відповідь Європи на російську ескалацію", – зазначив Зеленський.

Сторони також обговорили домовленості щодо винищувачів Gripen. Україна очікує на їхні поставки найближчим часом. Ці літаки мають доповнити українські F-16, зокрема в боротьбі з реактивними "шахедами".

Окремо під час розмови йшлося про європейську інтеграцію України та підтримку енергетичного сектору для підготовки до зимового періоду.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies