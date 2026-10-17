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У Конгресі США хочуть заблокувати угоду Трампа з Путіним щодо російського дизелю

Конгресмен Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт, який передбачає заборону інвестицій у російську енергетику та запровадження санкцій проти неї.

У Конгресі США хочуть заблокувати угоду Трампа з Путіним щодо російського дизелю
Фото: EPA/UPG

16 жовтня старший член Комітету з питань закордонних справ Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування угоди президента Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним щодо закупівлі та імпорту російського дизельного пального.

Про це ідеться на сайті Комітету з питань закордонних справ Палати представників США.

Законопроєкт має назву "Про заборону корупційних угод щодо російської нафти" (Prohibit Corrupt Russia Oil Deals Act). Документ передбачає заборону Американській корпорації міжнародного фінансування розвитку (DFC) інвестувати в російську енергетику, скасування загальних ліцензій, виданих Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, а також заборону на видачу таких ліцензій у майбутньому.

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Крім того, законопроєкт зобов’язує адміністрацію Трампа запровадити санкції проти російського енергетичного сектору.

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Мікс заявив, що домовленість із Росією не допоможе зменшити витрати американців, які, за його словами, розплачуються за провалену війну, розпочату Трампом в Ірані. Водночас, наголосив конгресмен, угода принесе Путіну мільйони доларів і дозволить Росії продовжувати вбивати мирних жителів України.

"У той час, коли Сполучені Штати мають посилювати тиск на Кремль, Дональд Трамп заграє з Путіним і укладає угоди заради власного збагачення замість того, щоб підтримувати Україну. Це суперечить самим принципам, які відстоюють Сполучені Штати. Конгрес повинен діяти. Кожен конгресмен, який заявляє про своє обурення, має підтримати цей законопроєкт", – заявив Мікс.

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