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Співавтор "закону Грема" сенатор Блюменталь розкритикував Трампа за призупинення санкцій проти РФ

"Дональд Трамп вкотре підтверджує, що він виступає на боці кровожерливого головоріза", – написав Блюменталь.

Співавтор "закону Грема" сенатор Блюменталь розкритикував Трампа за призупинення санкцій проти РФ
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який працював над законопроєктом про  "пекельні санкції" проти Росії, розкритикував рішення президента США Дональда Трампа призупинити їх запровадження.

Про це Блюменталь написав у своєму дописі у мережі "Х".

"Дональд Трамп вкотре підтверджує, що він виступає на боці кровожерливого головоріза та тих, хто сприяє російській військовій машині, і проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників.

Це рішення не має нічого спільного з національною безпекою США, і єдина його мета вислужитися перед Володимиром Путіним", – написав сенатор.

  • Дональд Трамп призупинив застосування мит і санкцій, передбачених законом Ліндсі Грема про санкції проти Росії, який він підписав у вересні 2026 року. Указ формально встановлює тарифні обмеження, але містить положення про відмову від їх застосування.
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