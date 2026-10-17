Співавтор "закону Грема" сенатор Блюменталь розкритикував Трампа за призупинення санкцій проти РФ

"Дональд Трамп вкотре підтверджує, що він виступає на боці кровожерливого головоріза", – написав Блюменталь.

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Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який працював над законопроєктом про "пекельні санкції" проти Росії, розкритикував рішення президента США Дональда Трампа призупинити їх запровадження.

Про це Блюменталь написав у своєму дописі у мережі "Х".

"Дональд Трамп вкотре підтверджує, що він виступає на боці кровожерливого головоріза та тих, хто сприяє російській військовій машині, і проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників.

Donald Trump confirms again that he stands on the side of a bloodthirsty thug & the enablers of Russia’s war machine & against the majority of Americans, their representatives in both houses of Congress, & our European allies. 1/ https://t.co/90KEVym3FI — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) October 17, 2026

Це рішення не має нічого спільного з національною безпекою США, і єдина його мета вислужитися перед Володимиром Путіним", – написав сенатор.