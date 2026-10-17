Умєров і Кушнер учора провели розмову, готують нову зустріч переговорних команд

Учора, 16 жовтня, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров провів розмову з американським перемовником Джаредом Кушнером. Вони обговорювали наступну зустріч, повідомив президент Володимир Зеленський в аудіокоментарях журналістам 17 жовтня.
Він висловив готовність брати участь у зустрічах особисто. Така зустріч могла б відбутися в Брюсселі на полях саміту лідерів ЄС, але в американської сторони не вийшло.
«Але я думаю, що на цьому тижні вони знайдуть можливість і ми знайдемо можливість, як зустрітися. Ми підтримуємо можливість діалогу, ми підтримуємо все, щоби зупинити Путіна, принаймні енергетичне припинення вогню. Бажано повністю припинити цю війну – треба з чогось починати», – сказав він.
Президент іще раз підтвердив, що нові зустрічі України і США заплановані.
- Минула зустріч української і американської переможних команд відбулися 9 жовтня в США. Зустріч мала тривати два дні, однак того дня американський президент несподівано оголосив про угоду з Росією про постачання її дизелю. Україна про це попереджена не була.