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Умєров і Кушнер учора провели розмову, готують нову зустріч переговорних команд

Така зустріч може відбутися вже найближчими днями. 

Умєров і Кушнер учора провели розмову, готують нову зустріч переговорних команд
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Учора, 16 жовтня, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров провів розмову з американським перемовником Джаредом Кушнером. Вони обговорювали наступну зустріч, повідомив президент Володимир Зеленський в аудіокоментарях журналістам 17 жовтня.

Він висловив готовність брати участь у зустрічах особисто. Така зустріч могла б відбутися в Брюсселі на полях саміту лідерів ЄС, але в американської сторони не вийшло.

«Але я думаю, що на цьому тижні вони знайдуть можливість і ми знайдемо можливість, як зустрітися. Ми підтримуємо можливість діалогу, ми підтримуємо все, щоби зупинити Путіна, принаймні енергетичне припинення вогню. Бажано повністю припинити цю війну – треба з чогось починати», – сказав він. 

Президент іще раз підтвердив, що нові зустрічі України і США заплановані. 

  • Минула зустріч української і американської переможних команд відбулися 9 жовтня в США. Зустріч мала тривати два дні, однак того дня американський президент несподівано оголосив про угоду з Росією про постачання її дизелю. Україна про це попереджена не була.
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