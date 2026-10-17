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Зеленський: послаблення санкцій проти Росії триватиме. Це не допоможе нікому, окрім агресора

Указ американського президента і дизельна угода є лише першими кроками, сказав він. 

Зеленський: послаблення санкцій проти Росії триватиме. Це не допоможе нікому, окрім агресора
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Зняття санкцій проти Росії триватиме. Американо-російська дизельна угода є першим кроком.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у аудіокоментарі журналістам 17 жовтня. Зняття обмежень не допоможе зупинити Владіміра Путіна – він навпаки відчуває щастя, що в нього є така підтримка, переконаний глава країни.

«І все таки ми дуже надіємось, і я особисто, що президент Сполучених Штатів буде робити все, щоби Путін зупинив убивства, зупинив удари по нашій енергетиці і війну», – сказав президент.

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Він підкреслив, що обмеженням відповідей України по Росії і зняттям санкцій цього не зробиш.

Коментуючи указ Дональда Трампа про скасування «пекельних санкцій» законопроєкту Ліндсі Грема, президент сказав, що це не останній крок для пом'якшення обмежень проти агресора. Зеленський висловив вдячність покійному сенатору і додав, що рішення заблокувати його напрацювання допомагають лише росіянам, а не зупиняють війну.

Президент додав, що Україна не отримувала попереджень про призупинення санкцій. Не знала і про дизель-діл, і про оголошене Трампом «енергетичне перемир'я».

Контекст

Минулого тижня Трамп несподівано оголосив про угоду з Росією на постачання мільйонів тонн нафти, послабивши цим санкції проти неї. Він також укотре звинуватив Україну в тому, що її удари по НПЗ Росії призводять до зростанню цін на енергоринку. Хоча аналітики зазначали, що здорожчання почалося внаслідок ударів Ірану по нафтових потужностях країн Перської затоки. 

16 жовтня американський президент підписав указ, що скасовує посилені санкції проти Росії з законопроєкту співавторства Ліндсі Грема, що мав набути чинності невдовзі. 

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