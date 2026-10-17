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Зеленський: Росія завдала одного з найбільших ударів по українській енергетиці

Найскладніша ситуація склалася в низці міст на заході та в центрі України.

Зеленський: Росія завдала одного з найбільших ударів по українській енергетиці
Електрична підстанція
Фото: Elektrilevi

Росія завдала одного з найбільших ударів по українській енергетиці, атакувавши понад 15 важливих об’єктів електрогенерації в різних регіонах України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Наразі тривають відновлювальні роботи, до яких залучили необхідні служби та доступні сили українських енергетичних компаній.

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Найскладнішою ситуація була в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті та Нетішині. Також російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Харківщини, Київської області, Дніпропетровщини та інших регіонів.

Зеленський зазначив, що Росія розширює атаки на енергетичну інфраструктуру, намагаючись розпорошити українські резерви та можливості відновлення.

За словами президента, із 19:00 попереднього дня до 07:00 ранку російські війська застосували понад 320 реактивних і бензинових ударних безпілотників типу «Шахед», баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети.

Попри те, що українські військові збивають значну частину повітряних цілей, масовані й безперервні атаки завдають значної шкоди енергетичній системі.

Президент також повідомив про підготовку нових пакетів підтримки для України від європейських партнерів.

Водночас він розкритикував рішення в США, яке, за його словами, фактично заблокувало дію законопроєкту сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкційного тиску на Росію.

"Цей закон міг – і ще може! – дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення", – наголосив Зеленський.

Президент заявив, що Росія намагається залишити мільйони українців без електроенергії та опалення напередодні зими. Для припинення таких атак необхідно посилювати тиск на Москву.

"Тиск потрібен, щоб це зупинити. Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна – це все тільки спонукає його бити далі", – заявив Зеленський.

Він закликав партнерів не послаблювати підтримку України та докладати зусиль для завершення війни.

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