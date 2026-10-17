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Понад 140 БпЛА атакували уночі Москву, в аеропортах запровадили режим "Килим"

За даними Міноборони РФ, уночі над 15 регіонами країни нібито перехопили 610 безпілотників.

Понад 140 БпЛА атакували уночі Москву, в аеропортах запровадили режим "Килим"
Фото: Exilenova+

Москву та Московську область уранці 17 жовтня атакували безпілотники. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про нібито знищення 75 БпЛА, які летіли на місто.

За словами Собяніна, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Водночас він не уточнив, чи досягли дрони своїх цілей.

Через атаку в московських аеропортах обмежували приймання та відправлення рейсів. За даними Росавіації, аеропорти Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський були закриті вночі та вранці 17 жовтня.

Telegram-канали повідомляли про затримки рейсів, перенаправлення літаків до інших регіонів та тривале очікування пасажирів.

Також Міністерство оборони РФ заявило про нібито перехоплення 610 безпілотників упродовж ночі над 15 регіонами Росії, зокрема Московською та Ленінградською областями.

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