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Росіяни атакували Харків і 10 населених пунктів області: понад 40 людей поранені, є загиблі

Унаслідок атак загинули двоє людей, ще 41 людина постраждала.

Росіяни атакували Харків і 10 населених пунктів області: понад 40 людей поранені, є загиблі
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок атак загинули двоє людей, ще 41 людина постраждала, серед них троє дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові внаслідок російських ударів загинули 71-річна жінка та 58-річний чоловік. Поранення отримала 41 людина, зокрема троє дітей: 13-річна дівчинка та хлопчики віком 12 і 13 років.

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Російські війська атакували безпілотниками та ракетами Основ’янський, Індустріальний, Шевченківський, Новобаварський і Немишлянський райони міста.

За даними ОВА, протягом доби ворог застосував по Харківщині шість ракет, одну керовану авіабомбу, один безпілотник типу «Ланцет», чотири FPV-дрони та 142 безпілотники, тип яких встановлюється.

Унаслідок російських атак пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, 10 автомобілів, офісна будівля, гуртожиток, три складські приміщення та магазин.

У Богодухівському районі в селищі Золочів пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, магазин та автомобіль. У селі Одноробівка пошкоджений приватний будинок.

У Куп’янському районі пошкоджені навчальний заклад у селі Гнилиця Перша та приватний будинок у селі Рогозянка.

В Ізюмському районі пошкоджені два приватні будинки й автомобіль у селі Василівка Перша. У селі Нова Гусарівка зазнали пошкоджень приватний будинок, дві господарські споруди та гараж. У селі Андріївка пошкоджена господарська споруда.

У Харківському районі пошкоджений будинок у Дергачах.

Інформація про наслідки російських обстрілів уточнюється.

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