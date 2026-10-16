Суми та область знову опинились під ворожою атакою, є поранені

Є влучання в житловий будинок та транспорт у приватному секторі.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж дня та ввечері, 16 жовтня, росіяни тричі атакували Суми. Постраждали семеро людей.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Вранці ворог атакував безпілотником центральний вхід до торговельного центру в Сумах. Постраждали троє жінок.

Реклама

У Зноб-Новгородській громаді російський дрон влучив на територію приватного домоволодіння. Місцева мешканка отримала важкі поранення, її госпіталізували.

Увечері росіяни знову атакували Суми. Під ворожим ударом опинився транспорт у приватному секторі.

"Коли люди намагалися допомогти постраждалим від першої атаки, росіяни завдали повторного удару", - зазначили в ОВА.

За попередніми даними, троє людей отримали поранення. Один з них у важкому стані.