В Херсоні чоловік підірвався на ворожій міні

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В Херсоні 66-річний чоловік підірвався на російській міні.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Інцидент стався пізно ввечері, 16 жовтня, в Корабельному районі міста.

Внаслідок вибуху херсонець дістав вибухову травму, перелом кісток однієї ноги та уламкові поранення іншої.

Чоловіка госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.

"Пам’ятайте три основні правила мінної безпеки: не підходьте до підозрілих предметів, не торкайтеся їх, телефонуйте 101 або 102", - зазначили в ОВА.