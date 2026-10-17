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В Херсоні чоловік підірвався на ворожій міні

66-річного місцевого мешканця госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

В Херсоні чоловік підірвався на ворожій міні
міна, ілюстративне фото
Фото: Херсонська МВА

В Херсоні 66-річний чоловік підірвався на російській міні.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Інцидент стався пізно ввечері, 16 жовтня, в Корабельному районі міста.

Внаслідок вибуху херсонець дістав вибухову травму, перелом кісток однієї ноги та уламкові поранення іншої.

Чоловіка госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.

"Пам’ятайте три основні правила мінної безпеки: не підходьте до підозрілих предметів, не торкайтеся їх, телефонуйте 101 або 102", - зазначили в ОВА.

  • На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Ще двоє чоловіків дістали поранення через вибух невідомого предмета у Дергачівській громаді.
  • У Коблевому вибухнула протидесантна міна: загинуло подружжя, ще двоє людей травмовано. Ділянка узбережжя, де сталася трагедія, була закритою та огородженою.
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