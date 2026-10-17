В Херсоні чоловік підірвався на ворожій міні

В Херсоні 66-річний чоловік підірвався на російській міні.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Інцидент стався пізно ввечері, 16 жовтня, в Корабельному районі міста.
Внаслідок вибуху херсонець дістав вибухову травму, перелом кісток однієї ноги та уламкові поранення іншої.
Чоловіка госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.
"Пам’ятайте три основні правила мінної безпеки: не підходьте до підозрілих предметів, не торкайтеся їх, телефонуйте 101 або 102", - зазначили в ОВА.
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