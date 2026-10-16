Бойові дії на Донеччині, 208 бойових зіткнень, ворожі обстріли, саміт лідерів ЄС у Брюсселі. Яким запам’ятається 1696-й день повномасштабної війни.

Увечері 16 жовтня російські війська атакували передмістя Дніпра. Було відомо про чотирьох поранених.

Пізніше очільник ОВА Олександр Ганжа повідомив про загиблого. На місці працюють усі екстрені служби.

У Вінниці внаслідок російської атаки пошкоджена цивільна інфраструктура.

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Станом на 20:35 було відомо про шістьох постраждалих. П’ятеро отримали поранення легкого та середнього ступенів тяжкості. 25-річна дівчина - тяжкого ступеня.

Усіх постраждалих госпіталізували.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 жовтня на фронті від початку доби відбулися 208 бойових зіткнень.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському (26) та Південно-Слобожанському (22) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 жовтня – в новині.

Про заміну супутникового зв'язку Starlink іншими для використання в українській армії зараз не йдеться, повідомив на брифінгу в Брюсселі президент Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що Сили оборони не використовують Starlink для атак по Росії. Коли США понизили швидкість для України, то військові втратили можливість збивати певну кількість шахедів.

Подробиці – в новині.

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В Україну вже доставлено понад 33 тис. тонн різного енергетичного обладнання для всіх регіонів.

Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль у Верховній Раді під час години запитань до уряду. «Ми врахували всі ті уроки, які надав нам ворог, захистили максимум потужностей генерації, а також потужностей передачі електроенергії», – сказав Шмигаль.

За його словами, ворог змінює тактику, проте стратегія лишається тією самою: залишити українців без електрики, води та опалення. Водночас, за словами Шмигаля, великі об’єкти, які важко відновлювати, нині захищені.

Докладніше – в новині.

У вересні 2026 року в Україні внаслідок війни загинули щонайменше 328 цивільних, ще 2105 людей зазнали поранень. Це найвищий показник жертв серед цивільного населення для вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії. Порівняно з вереснем минулого року кількість загиблих і поранених зросла на 85%, йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні щодо захисту цивільних осіб під час збройного конфлікту.

За даними місії, від січня до вересня 2026 року в Україні загинули 2570 цивільних, а 15 211 отримали поранення. Це на 59% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли задокументували 1943 загиблих і 9233 поранених.

Основною причиною жертв серед цивільного населення у вересні залишалися далекобійні удари ракетами та безпілотниками.

Цивільні постраждали у 22 областях України та Києві. Найбільше загиблих і поранених зафіксували у столиці – 32 загиблих і 340 поранених.

Більше інформації – в новині.

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Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з Путіним і попросив про перемир’я для доставки гуманітарної допомоги в Олешки Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

"Під час розмови Святіший Отець висловив глибоке занепокоєння з приводу тяжкої гуманітарної ситуації в місті Олешки Херсонської області, попросивши про перемир’я, щоб забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення", – йдеться в повідомленні.

Також Лев XIV підтвердив зусилля Святого Престолу на підтримку діалогу та миру.

Про критичну ситуацію в окупованому місті читайте у матеріалі LB.ua "Ми, звісно, виживемо… або ні". Що відбувається в окупованих Олешках".

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