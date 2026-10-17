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РФ атакувала Україну балістичними ракетами та 332 дронами: ППО знешкодила 293 повітряні цілі

Влучання зафіксували на 22 локаціях.

РФ атакувала Україну балістичними ракетами та 332 дронами: ППО знешкодила 293 повітряні цілі

У ніч на 17 жовтня РФ атакувала Україну балістичними й крилатими ракетами та 332 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО збили 293 повітряні цілі. Влучання зафіксували на 22 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворожа атака тривала з 18:00 16 жовтня. Російські війська запускали балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ і тимчасово окупованого Криму, а також крилаті ракети Х-22/32 з повітряного простору окупованого півострова.

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Крім того, противник випустив чотири крилаті ракети морського базування «Калібр» із Новоросійська та 332 ударні безпілотники, з них 31 реактивний, різних типів. 

За попередніми даними станом на 08:00, ППО знищила або подавила 293 повітряні цілі:

  • чотири крилаті ракети «Калібр»;
  • 289 безпілотників Shahed, S-8000 «Бандероль», «Гербера» та інших типів. Серед них – 23 реактивні БпЛА.

Фото: Повітряні сили

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 22 локаціях. Падіння уламків збитих цілей зафіксували ще на трьох локаціях.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повітряних силах.

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