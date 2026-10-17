На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула людина

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Російські війська майже 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та ракетами. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, пошкоджені промислові підприємства та приватний будинок.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджене підприємство. Загинула людина.

У Кривому Розі російські війська вдарили по промисловому підприємству, після чого виникла пожежа.

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджений приватний будинок.

На Нікопольщині під ворожими ударами перебували районний центр, Марганецька та Покровська громади.